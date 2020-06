14.06.2020 ( vor 21 Stunden )



hatte am Samstag einen schweren Autounfall. Nur einen Tag später stand die Sängerin in der Schlagershow "Immer wieder sonntags" auf der Bühne. Auf ihrem Instagram-Profil informierte Sonia Liebing ihre rund 26.000 Follower über ein unschönes Erlebnis: "Markus und ich hatten heute morge Sonia Liebing hatte am Samstag einen schweren Autounfall. Nur einen Tag später stand die Sängerin in der Schlagershow "Immer wieder sonntags" auf der Bühne. Auf ihrem Instagram-Profil informierte Sonia Liebing ihre rund 26.000 Follower über ein unschönes Erlebnis: "Markus und ich hatten heute morge 👓 Vollständige Meldung