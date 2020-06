19.06.2020 ( vor 5 Stunden )

Trauer um Ian Holm . Der britische Schauspieler, der in den Verfilmungen von "Der Herr der Ringe " und "Der Hobbit" zu sehen war, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Ian Holm ist tot. Der Schauspieler starb am Freitagmorgen friedlich im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in London, wie sein