09.07.2020 ( vor 6 Stunden )

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Naya Rivera , bekannt vor allem aus der Serie "Glee", wird nach einem Bootsausflug auf einem See in Kalifornien vermisst. Die 33-Jährige hatte das Boot nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag (Ortszeit) gemietet, um mit ihrem kleinen Sohn nordwestlich