stern_sofa "Pocher - gefährlich ehrlich!": "Vollpfosten": Sandy Meyer-Wölden zieht in seiner eigenen Show über ihren Ex Oliver… https://t.co/Q7kwbwW92o vor 6 Stunden stern "Pocher - gefährlich ehrlich!": "Vollpfosten": Sandy Meyer-Wölden zieht in seiner eigenen Show über ihren Ex Oliver… https://t.co/leeVB6O2xy vor 7 Stunden Hans Hirschmüller "Warum Oli und ich uns getrennt haben?", fragt Sandy Meyer-Wölden spitz in die Runde. Ihre Antwort ist eine Breitse… https://t.co/Og5OsbSiI9 vor 7 Stunden Dina "Vollpfosten!" – Sandy Meyer-Wölden knöpft sich Ex vor https://t.co/66A5bTcn3g vor 10 Stunden