23.07.2020 ( vor 8 Stunden )



Köln (dpa) - Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth (52) plaudert nun in einem Köln (dpa) - Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth (52) plaudert nun in einem Podcast mit ihrem Sohn San Diego über ihr Familienleben. Das Format trägt den passenden Titel "POOTHCAST" und ist ab sofort jeden Mittwoch auf Audio Now zu hören, wie die Produktionsfirma Audio Alliance mitteilte. Pooth 👓 Vollständige Meldung