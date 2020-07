25.07.2020 ( vor 6 Stunden )

Jetzt ist die Liebe von Luca Hänni und Christina Luft offiziell. Und scheinbar geht es in einem guten Tempo voran: In Christinas Wohnung kriegt Luca schon sein eigenes Zimmer. In einem Interview machten DSDS-Sieger Luca Hänni und "Let's Dance"-Profitänzerin Christina Luft ihre Liebe öffentlich. Scho