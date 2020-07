"Nightmare on Elmstreet"-Star: Schauspieler John Saxon ist tot

26.07.2020 ( vor 1 Tag )



Schauspieler und Golden-Globe-Gewinner John Saxon ist tot. Der Mann, der Rollen in über 80 Filmen innehatte, wurde 83 Jahre alt. John Saxon ist tot. Die Filmwelt hat mit ihm einen Schauspieler verloren, der im Laufe seiner Karriere in über 80 Werken mitwirkte. Wie seine Ehefrau Gloria Martel

Ähnliche Nachrichten US-Filmstar: John Saxon ist tot Durch seine Rollen in Horrorfilmen wie "Nightmare on Elm Street" wurde John Saxon bekannt. Nun ist er an einer Lungenentzündung gestorben. Er wurde 83 Jahre...

John Saxon: US-Schauspieler mit 83 Jahren verstorben Schauspieler und Golden-Globe-Gewinner John Saxon ist tot. Der Mann, der Rollen in über 80 Filmen innehatte, wurde 83 Jahre alt.

