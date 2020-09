04.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Geschirr, Pullover, Bilderrahmen oder Kuscheldecken – Til Schweiger bietet fast alles an. Jetzt steigt auch ein bekannter Investor aus "Die Geschirr, Pullover, Bilderrahmen oder Kuscheldecken – Til Schweiger bietet fast alles an. Jetzt steigt auch ein bekannter Investor aus "Die Höhle der Löwen " mit in dieses Geschäft ein: Georg Kofler. Auch außerhalb der " Höhle der Löwen" schlägt Investor Georg Kofler zu: Der TV-Investor hat die Lif 👓 Vollständige Meldung