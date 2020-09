Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Tag



Elena Miras spricht über Trennung von Mike Heiter 01:15 Das einstige „Love Island“-Traumpaar Elena Miras und Mike Heiter hat sich offiziell getrennt. Via Instagram gaben sie die Trennung bekannt. Jetzt hat Elena in Oliver Pochers Sendung „Pocher – gefährlich ehrlich!“ das erste Mal darüber gesprochen.