Sie spielte nicht nur Olenna Tyrell in "Game of Thrones", sondern auch die Ehefrau von James Bond oder in der alten "Avengers"-Serie mit. Mit 82 Jahren ist die Schauspielerin Diana Rigg nun verstorben. Die britische Schauspielerin Diana Rigg starb im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkr