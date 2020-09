MisterTom Und wieder knicken sie ein. Totschlagargumente: Misogynie, Rassismus, Sexismus https://t.co/dLIGUij8fq vor 3 Stunden 𝓔𝓿𝓪 rbb entschuldigt sich nach Twitter-Kritik an Serdar #Somuncu https://t.co/asyZ571uy7 via @TOnline_News vor 3 Stunden Dina rbb entschuldigt sich nach Twitter-Kritik an Serdar Somuncu https://t.co/PxPDxtqzUQ vor 3 Stunden Horst Prommersberger rbb äußert sich zu umstrittenen Aussagen von Serdar #Somuncu https://t.co/9JDupRe7qM via @TOnline_News vor 3 Stunden News-Blog rbb äußert sich zu umstrittenen Aussagen von Serdar Somuncu https://t.co/bkaPxJOIgl vor 3 Stunden t-online RT @textautomat: Ich finde die Entschuldigung ja sehr schwach, ne? rbb entschuldigt sich nach Twitter-Kritik an Serdar #Somuncu https://t… vor 3 Stunden