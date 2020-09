Linda Gerner RT @tazgezwitscher: Der Schauspieler Michael #Gwisdek ist im Alter von 78 Jahren gestorben. In Erinnerung bleibt der Berliner unter anderem… vor 3 Minuten Kampfzwerg RT @rbb24: Er galt als einer der ganz Großen in der deutschen Schauspielszene, brillierte als Berliner Original in zahllosen Film- und Fern… vor 24 Minuten yeter artik RT @tazgezwitscher: Der Schauspieler Michael #Gwisdek ist im Alter von 78 Jahren gestorben. In Erinnerung bleibt der Berliner unter anderem… vor 34 Minuten Miriam Hollstein RT @rbb24: Er galt als einer der ganz Großen in der deutschen Schauspielszene, brillierte als Berliner Original in zahllosen Film- und Fern… vor 37 Minuten Dr. Baumkänguru RT @berlinerzeitung: Michael #Gwisdek ist tot. Nach kurzer schwerer Krankheit ist der TV- und Film-Publikumsliebling im Alter von 78 Jahren… vor 49 Minuten DW Kultur Der Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Berliner war bereits zu DD… https://t.co/f6C1lXMUQP vor 57 Minuten