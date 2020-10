27.09.2020 ( vor 1 Woche )



Katarina Witt ließ 1998 für das Männermagazin "Playboy" die Hüllen fallen. In einem Interview verrät sie nun, welche Gage sie aushandelte – und wie lange sie sich vor dem Cover-Shooting zierte. Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt hat in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonnt Katarina Witt ließ 1998 für das Männermagazin "Playboy" die Hüllen fallen. In einem Interview verrät sie nun, welche Gage sie aushandelte – und wie lange sie sich vor dem Cover-Shooting zierte. Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt hat in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonnt 👓 Vollständige Meldung