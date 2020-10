Niklas Laura Müller war gestern wenigstens schon am Grab von Michael Wendlers Medienkarriere. #Wendler https://t.co/4PLBoVuaJV vor 28 Minuten Promi24 Kaufland löscht Kampagne mit dem Wendler: „Grenze ist erreicht“ https://t.co/uzImJtzQtP vor 8 Stunden Günter Born Das ging wohl daneben - die #Kaufland #Werbekampagne sollte dem #Wendler 1 Mille bringen - nun ist's Essig.… https://t.co/2aWHmlnlkz vor 8 Stunden Jerome Privat @DennisWerth_ Was man aber sagen muss, der Markus Krampe, der Manager von Michael Wendler und Laura Müller, der kom… https://t.co/Gtam95LShZ vor 8 Stunden Georg Albrecht 🇪🇺🇩🇪 RT @jounger: Das ist mal Unternehmenskommunikation at its best❗️ Witzige Werbe-Idee mit #Wendler, der dann offenbar zum #Covidiot wird. Za… vor 9 Stunden Mario Hanousek Der Fall von Michael #Wendler in wenigen Stunden ist traurig mitanzusehen. Am meisten tut mir ja aber tatsächlich w… https://t.co/VlBCNX9FDH vor 10 Stunden