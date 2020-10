15.10.2020 ( vor 36 Minuten )



Berlin/Dülmen (dpa) - Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") denkt über ein Ende seiner Musiker-Karriere nach. "Ich sage nicht, dass mein neues Album das letzte ist. Aber wenn es so kommen sollte, ist das auch okay", sagte der "König von Mallorca" in einem Interview der Zeitschrift "Gala". Auf die Fr Berlin/Dülmen (dpa) - Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") denkt über ein Ende seiner Musiker-Karriere nach. "Ich sage nicht, dass mein neues Album das letzte ist. Aber wenn es so kommen sollte, ist das auch okay", sagte der "König von Mallorca" in einem Interview der Zeitschrift "Gala". Auf die Fr 👓 Vollständige Meldung