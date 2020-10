27.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Filmemacher Til Schweiger ist seit einigen Jahren auch Restaurantbesitzer in Filmemacher Til Schweiger ist seit einigen Jahren auch Restaurantbesitzer in Hamburg . Doch damit ist nun Schluss. Wie er berichtet, gibt er das "Barefood Deli" ab und möchte sich beruflich anders "fokussieren". Im Jahr 2016 hat Filmemacher Til Schweiger das Restaurant "Barefood Deli" in Hamburg eröf 👓 Vollständige Meldung