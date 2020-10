28.10.2020 ( vor 12 Stunden )



Mit 23 Jahren wird Alexander Zverev zum ersten Mal Vater. Die Mutter des Kindes ist seine Ex-Freundin Brenda Patea – und die will aus triftigen Gründen das Sorgerecht nicht teilen. Am 28. Oktober 2019 funkte es zwischen Brenda Patea und Alexander Zverev. In Paris verliebten sich das Model und der Sp 👓 Vollständige Meldung