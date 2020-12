Wendler-Manager Markus Krampe in großer Sorge um Laura Müller

01.12.2020 ( vor 3 Tagen )

Markus Krampe hat sich nicht nur vom Wendler getrennt, sondern mittlerweile auch von dessen Frau. Laura Müller äußerte sich kurz darauf via Instagram. Das Statement gibt dem ehemaligen Manager zu Bedenken. "Ich dachte immer, wir wären ein tolles Team", schrieb Laura Müller am Montagabend in ihrer In