15.12.2020 ( vor 2 Tagen )



In zwei Tagen feiert er seinen 90. Geburtstag: Armin Mueller-Stahl. Doch den Schauspieler plagen gesundheitliche Probleme. Wie t-online nun erfuhr, befindet sich der "Night on Earth"-Star im In zwei Tagen feiert er seinen 90. Geburtstag: Armin Mueller-Stahl. Doch den Schauspieler plagen gesundheitliche Probleme. Wie t-online nun erfuhr, befindet sich der "Night on Earth"-Star im Krankenhaus . Sorge um die Schauspiellegende: Armin Mueller-Stahl liegt im Krankenhaus. Dies berichtete ein la 👓 Vollständige Meldung