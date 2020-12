Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Sarah Lombardi Kritik an Laura Müller? 01:18 Sarah Lombardi zeigte via Instagram nun ein Türchen von ihrem Adventskalender und kritisierte dabei andere Leute, die stets Marken-Sachen auspacken. Spricht sie damit etwa Laura Müller an, die genau dies jeden Tag aufs Neue tut?