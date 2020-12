Lilith Maryjoy "La Boum"-Schauspieler Claude Brasseur ist tot https://t.co/vZfzKTO9XA via @tonline vor 2 Tagen Melanie Frerichs RT @RND_de: Trauer um Claude #Brasseur. Der französische Schauspieler ist im Alter von 84 Jahren gestorben. In Deutschland wurde er einem b… vor 2 Tagen Gesellschafterin RIP - Er war einer der ganz grossen Schauspieler Frankreichs. Jetzt ist #ClaudeBrasseur im Alter von 84 Jahren ges… https://t.co/XJ8psLsvsf vor 2 Tagen getthenetcat70 RT @RND_de: Trauer um Claude #Brasseur. Der französische Schauspieler ist im Alter von 84 Jahren gestorben. In Deutschland wurde er einem b… vor 2 Tagen Heikelste 🐝 RT @RND_de: Trauer um Claude #Brasseur. Der französische Schauspieler ist im Alter von 84 Jahren gestorben. In Deutschland wurde er einem b… vor 2 Tagen RND Trauer um Claude #Brasseur. Der französische Schauspieler ist im Alter von 84 Jahren gestorben. In Deutschland wurd… https://t.co/NlSDAc3Vn0 vor 2 Tagen