Joe Exotic: Doch noch begnadigt durch Donald Trump? 01:11 Am 20. Januar 2021 gibt der amtierende US-Präsident Donald Trump sein Amt an Joe Biden ab. Bis dahin könnte es sein, dass er „Tiger King“ Joe Exotic begnadigt. Sein Antrag soll nun auf Trumps Schreibtisch liegen, berichtet „TMZ“.