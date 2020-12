26.12.2020 ( vor 4 Stunden )



ist für viele das Fest der Liebe. Andrew Kaczynski wird den 24. Dezember 2020 jedoch für immer in trauriger Erinnerung behalten. Seine Tochter ist an Weihnachten ist für viele das Fest der Liebe. Andrew Kaczynski wird den 24. Dezember 2020 jedoch für immer in trauriger Erinnerung behalten. Seine Tochter ist an Heiligabend gestorben. Sie wurde nur neun Monate alt. Im März 2020 kam die kleine Francesca zur Welt. Nur neun Monate später ist das Mädch 👓 Vollständige Meldung