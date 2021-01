Nico Schwanz nach Not-OP wieder im Krankenhaus – starke Blutungen

01.01.2021 ( vor 17 Stunden )



Wie das alte Jahr für ihn endete, so hat das neue auch wieder begonnen: Eine Woche nach seiner Not-OP am Hals liegt Nico Schwanz erneut im Krankenhaus – wegen starker Blutungen. "Jetzt geht’s bergauf", schrieb Nico Schwanz am 30. Dezember auf Instagram. Nur zwei Tage später liegt das Model wieder i Wie das alte Jahr für ihn endete, so hat das neue auch wieder begonnen: Eine Woche nach seiner Not-OP am Hals liegt Nico Schwanz erneut im Krankenhaus – wegen starker Blutungen. "Jetzt geht’s bergauf", schrieb Nico Schwanz am 30. Dezember auf Instagram. Nur zwei Tage später liegt das Model wieder i 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter