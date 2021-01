12.01.2021 ( vor 5 Stunden )



Neuzugang bei der ARD-Telenovela: Sänger und Entertainer Ross Antony wird ab Mitte März in mehreren Episoden von "Rote Rosen" zu sehen sein. Und die Rolle ist eine ganz schöne Herausforderung für ihn. Vor einigen Wochen hatte der Sender bekanntgegeben, dass es in der beliebten Soap " Rote Rosen" ein Neuzugang bei der ARD-Telenovela: Sänger und Entertainer Ross Antony wird ab Mitte März in mehreren Episoden von "Rote Rosen" zu sehen sein. Und die Rolle ist eine ganz schöne Herausforderung für ihn. Vor einigen Wochen hatte der Sender bekanntgegeben, dass es in der beliebten Soap " Rote Rosen" ein 👓 Vollständige Meldung