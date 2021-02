11.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Diese junge Liebe ist schon gar nicht mehr so grün hinter den Ohren. David Schumacher, der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, teilt zum dritten Jahrestag mit seiner Freundin eine romantische Liebeserklärung. Im Sport tritt er das Gaspedal durch und braust davon, in Sachen Liebe b Diese junge Liebe ist schon gar nicht mehr so grün hinter den Ohren. David Schumacher, der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, teilt zum dritten Jahrestag mit seiner Freundin eine romantische Liebeserklärung. Im Sport tritt er das Gaspedal durch und braust davon, in Sachen Liebe b 👓 Vollständige Meldung