18.02.2021 ( vor 13 Stunden )



Der Zahnarztbesuch ist für viele eine Horrorvorstellung. Für Jürgen Milski nun auch – wegen eines Zufallsfunds. Als man ihm in den Mund schaute, hieß es plötzlich: Tumor im Unterkiefer. Jetzt berichtet der Sänger von einer Operation. "Das war wie ein Schlag ins Gesicht", berichtet Jürgen Milski in e Der Zahnarztbesuch ist für viele eine Horrorvorstellung. Für Jürgen Milski nun auch – wegen eines Zufallsfunds. Als man ihm in den Mund schaute, hieß es plötzlich: Tumor im Unterkiefer. Jetzt berichtet der Sänger von einer Operation. "Das war wie ein Schlag ins Gesicht", berichtet Jürgen Milski in e 👓 Vollständige Meldung