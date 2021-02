20.02.2021 ( vor 6 Stunden )



(dpa) - Der britische Thronfolger Prinz Charles hat seinen Vater London (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz Charles hat seinen Vater Prinz Philip am Samstag im Krankenhaus besucht. Der 72-Jährige hielt sich am Nachmittag für rund eine halbe Stunde in der Londoner King Edward VII-Klinik auf, wie britische Medien berichteten. Der 99-jährige Ehemann von Königin 👓 Vollständige Meldung