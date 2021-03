25.03.2021 ( vor 10 Stunden )

Traurige Meldung für "Arrested Development"-Fans: Serienstar Jessica Walters ist gestorben. Die Emmy-preisgekürte Schauspielerin ist im Alter von 80 verstorben. Jessica Walter ist tot. Die Schauspielerin starb am Mittwoch während sie schlief in ihrem Haus in New York City. Ihre Tochter, Brooke Bowma