Die Familienplanung ist ein hohes privates Gut – und wird von Promis dementsprechend gehütet wie ein Schatz. Victoria Swarovski macht jetzt eine Ausnahme und spricht ganz offen über ein Baby. Sie ist 27 Jahre alt und ein Fernsehstar: Victoria Swarovski, " Let's Dance"-Moderatorin und künftige "Trau Die Familienplanung ist ein hohes privates Gut – und wird von Promis dementsprechend gehütet wie ein Schatz. Victoria Swarovski macht jetzt eine Ausnahme und spricht ganz offen über ein Baby. Sie ist 27 Jahre alt und ein Fernsehstar: Victoria Swarovski, " Let's Dance"-Moderatorin und künftige "Trau 👓 Vollständige Meldung

Victoria Swarovski spricht über die Familienplanung 01:11 Victoria Swarovski hat in einem Interview mit „BUNTE“ über ihre Familienplanung gesprochen. Ihr neues Haus ist im Sommer fertig und ihr Mann kann Nachwuchs wohl kaum erwarten.

