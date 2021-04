06.04.2021 ( vor 5 Stunden )



Während ihrer rund 50 Jahre andauernden Karriere war sie in zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Nun ist Schauspielerin Grischa Huber im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Theater- und Filmschauspielerin Grischa Huber ist tot. Sie starb am Dienstagvormittag im Alter von 76 J Während ihrer rund 50 Jahre andauernden Karriere war sie in zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Nun ist Schauspielerin Grischa Huber im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Theater- und Filmschauspielerin Grischa Huber ist tot. Sie starb am Dienstagvormittag im Alter von 76 J 👓 Vollständige Meldung