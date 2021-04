10.04.2021 ( vor 4 Stunden )



Am Freitag wurde bekannt, dass Am Freitag wurde bekannt, dass Linda Zervakis ihr Engagement für die "Tagesschau" beenden wird. Über die Gründe hüllten sich die Moderatorin und der Sender in Schweigen. Jetzt gibt es Anzeichen für einen Senderwechsel. Seit April 2013 präsentiert sie die 20-Uhr-Ausgabe der " Tagesschau", schon seit 👓 Vollständige Meldung