21.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Was verbindet Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Orlando Bloom und Jane Fonda? All diese US-Stars setzen ihre Prominenz ein, um für Klimaschutz zu werben. Jetzt haben sie gemeinsam einen offenen Brief verfasst. Stars wie Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Joaquin Phoenix, Katy Perry und Jane Fonda haben 👓 Vollständige Meldung