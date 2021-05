04.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Jennifer Gates hat sich in einer Instagram-Story zur Scheidung ihrer Eltern geäußert. Bill und Jennifer Gates hat sich in einer Instagram-Story zur Scheidung ihrer Eltern geäußert. Bill und Melinda Gates haben am Montagabend gemeinsam bekannt gegeben, nach 27 Jahren getrennte Wege zu gehen. Jennifer Gates hat auf Instagram zur Scheidung ihrer Eltern emotionale Worte gefunden. Der Microsoft-Mi 👓 Vollständige Meldung