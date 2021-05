05.05.2021 ( vor 12 Stunden )



Am 9. April starb Prinz Philip auf Schloss Windsor. Jetzt wurde die offizielle Todesursache des Ehemanns von Queen Elizabeth II. bekanntgegeben. Der 99-Jähirge starb an Altersschwäche. Nur zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag starb Prinz Philip. Zuletzt war die genaue Todesursache des Royals unbe Am 9. April starb Prinz Philip auf Schloss Windsor. Jetzt wurde die offizielle Todesursache des Ehemanns von Queen Elizabeth II. bekanntgegeben. Der 99-Jähirge starb an Altersschwäche. Nur zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag starb Prinz Philip. Zuletzt war die genaue Todesursache des Royals unbe 👓 Vollständige Meldung