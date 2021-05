06.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Gestern fehlte sie noch bei der offiziellen Beisetzung ihres Ehemannes. Heute holte Jasmin Herren ihren ganz persönlichen Moment der Trauer nach – und nahm am Grab von Willi Herren Abschied. Seine letzte Ruhestätte hat Willi Herren auf dem Melaten-Friedhof in Köln gefunden.