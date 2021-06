10.06.2021 ( vor 5 Stunden )



In den vergangenen Jahren musste er immer wieder gegen den Krebs kämpfen, nun ist In den vergangenen Jahren musste er immer wieder gegen den Krebs kämpfen, nun ist Philipp Mickenbecker an den Folgen der Krankheit gestorben. Der YouTuber wurde nur 23 Jahre alt. Es war eine herzzerreißende Reise, auf die Philipp Mickenbecker seine mehr als 1, 35 Millionen YouTube-Abonnenten über den 👓 Vollständige Meldung