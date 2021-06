kino.de Schock am Set: Harrison Ford verletzt sich bei Kampfszene für „Indiana Jones 5“ – Dreh wird geändert https://t.co/c6VfHOcaDj vor 12 Stunden Prokdus-Gesundheit Harrison Ford verletzt sich und muss "Indiana Jones 5" Dreh abbrechen https://t.co/CeC9rcjkYi via @tonline vor 13 Stunden Dina Harrison Ford verletzt sich und muss Dreh abbrechen https://t.co/H3t8MbE3zv vor 14 Stunden 😡😡😡 Mailwurm666 🏳️‍🌈💉 #NazisRaus RT @Darth_Lehrer: Harrison Ford beim Drehen von Indiana Jones 5 verletzt. Hat sich bestimmt gebückt. vor 14 Stunden Mattew RT @berlinerzeitung: Am Set des neuen „Indiana Jones“-Film zog sich der mittlerweile 78-jährige Harrison Ford eine Schulterverletzung zu. h… vor 14 Stunden Berliner Zeitung Am Set des neuen „Indiana Jones“-Film zog sich der mittlerweile 78-jährige Harrison Ford eine Schulterverletzung zu. https://t.co/QJFYwRkIxT vor 14 Stunden