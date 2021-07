01.07.2021 ( vor 4 Tagen )



London (dpa) - Prinz William und Prinz Harry haben in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Die beiden britischen Prinzen standen am Donnerstag, dem Geburtstag von "Lady Di", Seite an Seite und zogen ein Tuch von der Statue herunter, wie auf Fernsehb London (dpa) - Prinz William und Prinz Harry haben in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Die beiden britischen Prinzen standen am Donnerstag, dem Geburtstag von "Lady Di", Seite an Seite und zogen ein Tuch von der Statue herunter, wie auf Fernsehb 👓 Vollständige Meldung