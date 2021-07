05.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Gwen Stefani und Blake Shelton haben endlich Ja gesagt. Die beiden Musikstars sind in einer extra gebauten Kapelle auf dem Anwesen ihrer Farm in den Hafen der Ehe geschippert. Aufgrund der Gwen Stefani und Blake Shelton haben endlich Ja gesagt. Die beiden Musikstars sind in einer extra gebauten Kapelle auf dem Anwesen ihrer Farm in den Hafen der Ehe geschippert. Aufgrund der Corona -Pandemie war die Hochzeit für Gwen Stefani und Blake Shelton nur schwierig zu planen. Nun konnte aber en 👓 Vollständige Meldung