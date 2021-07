Rolf RT @WDRaktuell: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche… vor 2 Stunden 💚💙Mäller, Tine RT @WDRaktuell: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche… vor 3 Stunden Mensch Marina RT @WDRaktuell: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche… vor 4 Stunden #ProtectTheKids 🔴🔴🔴 #NoCovid RT @WDRaktuell: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche… vor 4 Stunden Chrizzley 🇩🇪🤪 🇪🇺💩 RT @WDRaktuell: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche… vor 10 Stunden G.J. Gebauer RT @WDRaktuell: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche… vor 10 Stunden