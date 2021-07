Berliner Zeitung Die Sängerin hat einen neuen Rechtsbeistand und versucht erneut, ihrem Vater die Vormundschaft zu entziehen. Der An… https://t.co/oOwzj1vQ96 vor 4 Stunden Musikexpress Britney Spears: Neuer Anwalt beantragt neuen Vormund https://t.co/Li3XSd9q4M vor 14 Stunden Süddeutsche Zeitung Britney Spears’ neuer Anwalt versucht ihren Vater als Vormund loszuwerden, Lukas Podolski könnte bald in einem Krim… https://t.co/8jd3L1xRnM vor 17 Stunden SZ Top-News Britney Spears’ neuer Anwalt versucht ihren Vater als Vormund loszuwerden, Lukas Podolski könnte bald in einem Krim… https://t.co/lDElmfeWbu vor 17 Stunden SZ Panorama Britney Spears’ neuer Anwalt versucht ihren Vater als Vormund loszuwerden, Lukas Podolski könnte bald in einem Krim… https://t.co/PugrNYdKhY vor 18 Stunden SZ Panorama Britney Spears’ neuer Anwalt versucht ihren Vater als Vormund loszuwerden, Lukas Podolski könnte bald in einem Krim… https://t.co/JDJpwoxkqg vor 19 Stunden