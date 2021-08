Benjamin Piwko: Liebeserklärung an Felicitas Woll und ihre Tochter

03.08.2021 ( vor 1 Tag )



Vor Kurzem wurde bekannt, dass der "Let's Dance"-Star und die Schauspielerin ein Paar sind und sogar ein gemeinsames Kind haben. Nun will Benjamin Piwko sein Familienglück nicht mehr länger verstecken. Bereits vor drei Jahren wurden Gerüchte laut, dass Felicitas Woll und Benjamin Piwko mehr als nur Vor Kurzem wurde bekannt, dass der "Let's Dance"-Star und die Schauspielerin ein Paar sind und sogar ein gemeinsames Kind haben. Nun will Benjamin Piwko sein Familienglück nicht mehr länger verstecken. Bereits vor drei Jahren wurden Gerüchte laut, dass Felicitas Woll und Benjamin Piwko mehr als nur 👓 Vollständige Meldung

Benjamin Piwko teilt süßes Pärchen-Pic mit Felicitas Woll 01:15 Der einstige „Let’s Dance“-Teilnehmer Benjamin Piwko machte seiner Freundin Felicitas Woll via Instagram jetzt einen seltenen Liebesbeweis und postete ein süßes Pärchen-Pic von sich und der „Berlin, Berlin“-Darstellerin!

Twitter Dina Benjamin Piwko: Liebeserklärung an Felicitas Woll und ihre Tochter https://t.co/FUPVsWYJff vor 16 Stunden