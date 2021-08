Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 3 Tagen



Dschungelcamp 2022: Vertrauter von Michael Wendler dabei? 01:30 Michael Wendler hat es sich in den letzten Monaten mit einigen Leuten verscherzt. Nun soll einer seiner ehemaligen Vertrauten für das Dschungelcamp 2022 angefragt worden sein. Wer dabei für ordentlich Wendler-Tratsch sorgen könnte, verraten wir in unserem Video.