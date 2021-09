03.09.2021 ( vor 1 Tag )



Fürst Albert muss derzeit mit vielen Schlagzeilen leben. Da fragen Zeitungen dann, ob der Monegasse und seine Ehefrau Charlène tatsächlich noch zusammen sind. Grund ist eine Erkrankung der Fürstin – und ihr Heimatbesuch, der einfach nicht aufhören will. Seit Monaten weilt Fürst Albert muss derzeit mit vielen Schlagzeilen leben. Da fragen Zeitungen dann, ob der Monegasse und seine Ehefrau Charlène tatsächlich noch zusammen sind. Grund ist eine Erkrankung der Fürstin – und ihr Heimatbesuch, der einfach nicht aufhören will. Seit Monaten weilt Charlène von Monaco in Süda 👓 Vollständige Meldung