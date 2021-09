06.09.2021 ( vor 1 Woche )



Am Samstag verblüffte Am Samstag verblüffte Thomas Gottschalk damit, dass er während "Denn sie wissen nicht, was passiert" einen Ring suchte, der nur "fast" ein Ehering sei. Nun erklärt der Moderator, ob er und Karina Mroß verlobt sind. Es war der wohl spannendste Satz in der XXL-Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, 👓 Vollständige Meldung