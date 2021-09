06.09.2021 ( vor 1 Tag )



Sorge um Jane Birkin. D ie Schauspielerin und Sängerin hat alle anstehenden Termine aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Laut ihrer Familie habe sie einen Schlaganfall erlitten. Vor wenigen Wochen hatte Jane Birkin bei den Filmfestspielen in Cannes noch auf dem roten Teppich gestrahlt, als der Do