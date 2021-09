Quelle: Spot on News STUDIO - vor 3 Stunden



Nach 13 Jahren: Britney Spears' Vater will Vormundschaft beenden 01:22 Für die US-Sängerin Britney Spears ist es ein "massiver juristischer Sieg", wie ihr Anwalt verkündete. Nach 13 Jahren Vormundschaft will sich ihr Vater Jamie Spears zurückziehen.