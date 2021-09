11.09.2021 ( vor 3 Stunden )

Er wird für immer einer der Größten bleiben: Jean- Paul Belmondo . In Frankreich liegt seit seinem Tod am Montag ein schwarzer Schleier auf dem Land. Jetzt haben Stars, Politiker und Fans von der Filmlegende Abschied genommen. Ganz Paris wirkte am gestrigen nationalen Trauerfeiertag für Jean-Paul Belm