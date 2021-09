12.09.2021 ( vor 18 Stunden )

Madrid (dpa) - Die spanische Sängerin María Mendiola vom Frauen-Duo Baccara ist tot. Mendiola sei in Madrid mit 69 Jahren "im Kreise ihre Lieben" gestorben, teilte die Familie mit. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben. An der Seite von Mayte Mateos (70) war Mendiola in der zweiten Hä